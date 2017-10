FIVE FINGER DEATH PUNCH kündigen zwei Veröffentlichungen an

Wie Variety gestern berichtet hat, legen FIVE FINGER DEATH PUNCH den Rechtsstreit mit ihrem bisherigen Label beiseite und kündigen gleich zwei Alben an.

Seit knapp einem Jahr haben FIVE FINGER DEATH PUNCH ein neues Album in der Schublade, welches beim Label Prospect Park liegt. Dies wurde jedoch nicht veröffentlicht, da ihr bisheriges Label Prospect Park der Band Vertragsbruch vorgeworfen hat und die Band im selben Jahr zu Rise Records gewechselt ist.

Anscheinend konnte eine Einigung gefunden werden, denn die Band wird im Dezember ein Best Of mit zwei neuen Songs veröffentlichen und schließlich im Frühjahr 2018 ein neues Album veröffentlichen, ob es sich hierbei um das seit Dezember 2016 ferige Album handelt, wurde nicht genannt.

Ab November sind FIVE FINGER DEATH PUNCH übrigens gemeinsam mit IN FLAMES und OF MICE & MEN auf Tour.

21.11.2017 Hamburg, Barclaycard Arena

22.11.2017 Berlin, Velodrom

24.11.2017 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

29.11.2017 München, Olympiahalle

02.12.2017 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

06.12.2017 Frankfurt, Festhalle Frankfurt