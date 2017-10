WIND ROSE koppeln dritte Single aus "Stonehymn" aus

"The Returning Race" heißt der Song, welchem nun auch ein Musikvideo spendiert wurde.

Darüber hinaus hat die Band neue Tourtermine bekanntgegeben und wird im Dezember unter anderem auch in Deutschland Halt machen:

2017

Oct 26: Le Blogg - Lyon FR

Oct 27: Disjonct Festival - Vauderens CH

Oct 28: Undertown - Meyrin CH

Oct 31: Punte Parti - Bientina IT

Nov 04: Brainstorm Festival - Apeldoorn NL

Nov 24: The Wall - Pistoia IT

Dec 08: Le Manoir - Saint Maurice CH

Dec 16: Comunita Giovanile - Busto Arsizio IT

Dec 22: Kreatief - Neckarsulm DE

Dec 23: Willemeen - Arnhem NL



2018

Jan 05: Shinjuku Blaze - Tokyo JP

Jan 06: Banana Hall - Osaka JP

Aug 10: Leyendas del Rock - Villena ES

Sep 20: Warhorns Festival - Selby UK

Sep 21: The Black Heart - London UK

Sep 22: Fuel - Cardiff UK