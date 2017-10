QUEEN bringen Jubiläums-Edition von "News Of The World" heraus

Anlässlich des 40. Jubiläums der Veröffentlichung von "News Of The World" erscheint am 17. November ein opulentes Boxset des QUEEN-Meilensteins.

Holt euch hier erste Eindrücke:

„News Of The World“ - 40th Anniversary Edition Trailer



„We Will Rock You“ - Raw Sessions Version



„We Are The Champions“ - Raw Sessions Version



Das neue Package enthält das Originalalbum auf CD sowie zwei weitere CDs mit kürzlich erst aufgetauchten Outtakes und Raritäten aus den Archiven der Band inkl. einer neu angefertigten ‘alternativen’ Version des kompletten Albums, mit dem Titel "Raw Sessions". Bestellen könnt ihr das Boxset im offiziellen QUEEN-Store.

Ein weiterer Bestandteil der 40th Anniversary Box ist ein rein analoger Re-Cut der original Vinyl-LP, direkt von den ungemasterten analogen Master Mixtapes. Dieses außergewöhnliche Sammlerstück kommt in einer originalgetreuen Hülle. Zusätzlich befindet sich in der Box eine ganze Reihe Memorabilia zu „News Of The World", darunter drei Poster und ein 60-seitiges Buch mit Bildern, von denen die meisten bisher noch nirgends zu sehen waren.