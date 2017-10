CATTLE DECAPITATION stellen Dokumentation zu ihrer Europatournee online

Gitarrist Josh Elmore sagt dazu: "Fans fragen die Band schon seit mehreren Jahren nach der Veröffentlichung eines Live-Videos mit Backstage-Eindrücken. Während unserer letzten Euro-Tour begleitete uns unser Freund Paul McGuire von Obscenery Films und fing alltägliche Momente auf Reisen ein, um zu zeigen, wie es bei Cattle Decapitation auf Tour zugeht. Wir sprechen in dem Film über die vergangenen Jahre und unsere Zukunft. Es ist unterhaltsam anzusehen, lustig und informativ zugleich. Zudem erfahrt ihr, was wir so treiben, wenn wir nicht auf den Brettern stehen; es gibt Play-throughs von Songs zu sehen, Interviews, Konzert-Chaos, Sightseeing und mehr. Hoffentlich gefällt es euch!"

CATTLE DECAPITATION headlinen momentan die von Metalsucks und Exclaim! Aggressive Tendencies präsentierte Konzerttour "The North American Extinction Tour Part II: Inhuman Beings" mit Revocation, Full Of Hell und Artificial Brain. Die Termine dazu findet ihr im Folgenden.

Metalsucks & Exclaim! Aggressive Tendencies Presents

"The North American Extinction Tour Part II: Inhuman Beings"

mit Cattle Decapitation, Revocation, Full Of Hell, Artificial Brain

Okt. 20 - Edmonton, AB - Starlite

Okt. 21 - Calgary, AB - Dickens

Okt. 22 - Regina, SK - The Exchange

Okt. 23 - Winnipeg, MB - Park Theater

Okt. 24 - Minneapolis, MN - Cabooze

Okt. 26 - Cleveland, OH - Agora Ballroom

Okt. 27 - Chicago, IL - Reggies

Okt. 28 - Covington, KY - Madison Live

Okt. 29 - Detroit, MI - Token Lounge

Okt. 31 - Toronto, ON - Opera House

Nov. 1 - Montreal, QC - Les Foufounes Electriques

Nov. 2 - Syracuse, NY - Lost Horizon

Nov. 3 - Boston, MA - Once Ballroom

Nov. 4 - Philadelphia, PA - Voltage

Nov. 5 - Baltimore, MD - Soundstage

Nov. 6 - New York, NY - Highline Ballroom

Nov. 8 - Virginia Beach, VA - Shaka's

Nov. 9 - Atlanta, GA - Masquerade

Nov. 10 - Orlando, FL - The Haven

Nov. 11 - Tampa, FL - Orpheum

Nov. 13 - New Orleans, LA - Southport Music Hall

Nov. 14 - Houston, TX - White Oak Music Hall

Nov. 15 - Austin, TX - Come and Take It Live

Nov. 16 - Oklahoma City, OK - 89th St Collective

Nov. 17 - San Antonio, TX - Rock Box

Nov. 18 - El Paso, TX - Tricky Falls

Nov. 19 - Phoenix, AZ - Club Red

Nov. 20 - Las Vegas, NV - Beauty Bar