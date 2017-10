Das Konzert sollte demnach am Samstagmorgen um 4:45 Uhr auf youtube.com/linkinpark zu sehen sein. Geplant ist eine unvergessliche Nacht mit vielen Wegbegleitern wie BLINK-182, Machine Gun Kelly, Jonathan Davis von KORN, Kiiara, Zedd, Mitglieder von NO DOUBT, SYSTEM OF A DOWN, YELLOWCARD, AVENGED SEVENFOLD, und weitere im Hollywood Bown in L.A.