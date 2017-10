BLUTENGEL kündigen neues Mini-Album an

Die schon auf dem Leitbild enthaltene Hymne "Black" dient als Kernstück der neuen Scheibe, welche darüberhinaus mit gleich 5 neuen Kompositionen aufwarten kann. Schon am 27. Oktober wird Werk, welche ebenfalls den Titel "Black" tragen wird, via Outofline Music in den Regalen zu finden sein.

Hier die Ankündigung im Wortlaut: "Es hat schon fast Tradition, dass Blutengel einem Album im Veröffentlichungsjahr immer noch ein Zusatz-Release folgen lassen. Nachdem sich der hymnische Song „Black“ auf der Tour zum Album immer mehr zu einem absoluten Favoriten von Band und Fans entwickelte, erwuchs in Chris Pohl die Idee, um dieses Stück ein Mini-Album zu stricken. Der Titeltrack erinnert an die Verschmelzung eines Achtzigerjahre-Gothic-Klassikers mit dem typischen Blutengel-Sound und bringt das Lebensgefühl der Berliner perfekt auf den Punkt. Neben der bereits bekannten Album-Version ist das Stück auch in zwei bis dato unveröffentlichten Fassungen vertreten."

"Diesen werden 5 neue Songs der Band an die Seite gestellt, die vielschichtiger kaum sein könnten. „Der letzte Kampf“ und „Komm zu mir“ sind klassisches Blutengel-Hit-Material: Mitreißend, eingängig und atmosphärisch dicht. „Blood Rain“ treibt mit peitschender Elektronik und sägenden Gitarrenparts nach vorn, während Blutengel mit dem symphonischen Walzer „Seele“ eines ihrer dunkelsten Stücke seit langem abliefern, das auch den perfekten Soundtrack zu einem viktorianisch angehauchten Geisterstreifen abgeben könnte."

"„There's No Place“ rundet den Reigen mit seinem starken, minimalistisch-geprägten Electro-Pop-Sound effektvoll ab. Blutengel zeigen, neben dem Ausspielen ihrer bewährten Stärken, hier auch immer wieder Mut zu Neuem, was „Black“ zu einem sympathischen Ergänzungsstück zum letzten Album der Berliner macht, das auch sehr gut auf eigenen Beinen stehen kann. Everything is black!"

Tracklist

01. Black

02. Komm zu mir!

03. There´s No Place

04. Seele

05. Blood Rain

06. Der letzte Kampf

07. Black (Alternative Mix)

08. Black (Trensity Mix)

Live-Termine

27.10. Rostock, MAU Club

04.11. Magdeburg, Altes Theater

25.11. Ludwigsburg, Rockfabrik

26.11. Oberhausen, Turbinenhalle