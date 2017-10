ALMANAC veröffentlichen Live-Clip zu "Children Of The Sacred Path"

Mit "Children Of The Sacred Path" hat die neue Band von Ex-RAGE-Musiker Victor Smolski einen zweiten Vorgeschmack auf das neue Album der Band hochgeladen.

Der Clip stammt von der Bonus-DVD des am 24. November via Nuclear Blast erscheinenden Albums "Kingslayer", auf welcher nicht nur Aufnahmen vom letztjährigen Masters of Rock-Festival und dem Aria Fest, sondern auch das Musikvideo zur neuen Single "Losing My Mind" zu finden sind.

Victor Smolski kommentiert den Clip: "Das 'Masters of Rock' ist eines meiner Lieblingsfestivals und deshalb wollten wir unbedingt dort unseren neuen Song 'Children Of The Sacred Path', vom zweiten ALMANAC-Album »Kingslayer«, zum ersten Mal live präsentieren! Starker Regen vor unserer Show hat es schwierig gemacht, einen guten Sound auf der Bühne zu produzieren, doch trotz den schlechten Wetterbedingungen haben unsere Fans uns sehr unterstützt und ich war wirklich glücklich darüber, dass die Kameras trotz allem super funktioniert haben!"

„Das zweite ALMANAC-Album ist da“, freut sich Gitarrist Victor Smolski und verkündet: „»Kingslayer« ist die konsequente Fortsetzung von »Tsar«, nur kompakter, härter und schneller! Unsere Erfahrungen von vielen Konzerten, die wir auf zwei Tourneen und zahlreichen Festivals gesammelt haben, konnten wir perfekt im Studio umsetzen. Die Band hat sich richtig eingespielt und diese einheitliche Energie spürt man bei allen Songs. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen und mit viel Einsatz unser Bestes gegeben! »Kingslayer« ist eine handgemachte Metal-Platte mit einem sehr lebendigen Power-Sound!“

Tracklist

01. Regicide

02. Children Of The Sacred Path

03. Guilty As Charged

04. Hail To The King

05. Losing My Mind

06. Kingslayer

07. Kingdom Of The Blind

08. Headstrong

09. Last Farewell

10. Red Flag

Bonus-DVD Tracklist

Videoclips:

01. Losing My Mind

02. Self-Blinded Eyes

03. Self-Blinded Eyes (Making Of)



Live at “Masters of Rock 2017”:

04. Self-Blinded Eyes

05. No More Shadows

06. Children Of The Sacred Path



Live at “Aria Fest”:

07. Medley



Dokumentation:

08. Studio report “Kingslayer”