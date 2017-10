AC/DC trauert um George Young

Ohne George Young hätte es eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten vermutlich nie gegeben. Während Malcom und Angus in Australien, wohin die Familie Anfang der sechziger Jahre von Glasgow aus eingewandert war, noch von der großen Karriere träumten, landete er als Rhythmusgitarrist und Songschreiber der auch in Europa erfolgreichen Easybeats mit „Friday On My Mind“ (1966) einen gewaltigen Hit.

„Mit schmerzendem Herzen müssen wir den Tod unseres geliebten Bruders und Mentors George Young verkünden", erklärte AC/DC. „Ohne seine Hilfe und Beratung hätte es kein AC/DC gegeben." Young habe sich als „Musiker, Songschreiber, Produzent, Berater und vieles, vieles mehr" verdient gemacht, hieß es weiter.

R.I.P. George Young.