Neue Vinyl-Veröffentlichungen von THE BLACK DAHLIA MURDER

Zum ersten Mal überhaupt wird dabei das zweite Album der Band, 'Miasma', in Europa erhältlich sein. Die Scheibe erscheint in vier Versionen: 180 g black vinyl / night-blue vinyl (ltd. 300) / multi-colored splatter vinyl (ltd. 200) / ultra-clear vinyl (ltd. 200)

'Nocturnal' erscheint als 10th anniversary Version und auch das Album wird in vier Versionen verfügbar sein: 180 g black vinyl / navy blue/black marbled vinyl (ltd. 300) / blue with red circles split colored vinyl (ltd. 200) / Picture Disc (ltd. 300)

Ihr könnt eure Kopien jetzt vorbestellen, entweder unter bit.ly/2hXrtl5 oder goo.gl/EorQ4B.

THE BLACK DAHLIA MURDER haben kürzlich ihr neues Album 'Nightbringers' via Metal Blade Records veröffentlicht.

THE BLACK DAHLIA MURDER Tourdaten:

w/ Cannibal Corpse, No Return (Feb. 9-25), In Arkadia (Feb. 27-Mar. 18)

Feb. 9 - Hannover, Germany - Musikzentrum

Feb. 10 - Copenhagen, Denmark - Vega

Feb. 11 - Gothenburg, Sweden - Sticky Fingers

Feb. 12 - Stockholm, Sweden - Klubben

Feb. 13 - Oslo, Norway - Parkteatret

Feb. 15 - Kolding, Denmark - Godset

Feb. 16 - Hamburg, Germany - Gruenspan

Feb. 17 - Geiselwind, Germany - Music Hall

Feb. 18 - Bochum, Germany - Matrix

Feb. 20 - Kassel, Germany - 130bpm

Feb. 21 - Prague, Czech Republic - Palac Aropolis

Feb. 22 - Bratislava, Slovakia - Majestic Music Club

Feb. 23 - Munich, Germany - Backstage

Feb. 24 - Magdeburg, Germany - Factory

Feb. 25 - Stuttgart, Germany - im Wizemann

Feb. 27 - Geneva, Switzerland - L'Usine

Feb. 28 - Milan, Italy - Live Club

Mar. 1 - Grenoble, France - Belle Electric

Mar. 2 - Toulouse, France - Le Metronum

Mar. 3 - Bilbao, Spain - Santana 27

Mar. 4 - Madrid, Spain - Penelope

Mar. 6 - Barcelona, Spain - Razzmatazz 2

Mar. 7 - St. Etienne, France - Le Fil

Mar. 8 - Caen, France - Cargo

Mar. 9 - Antwerp, Belgium - Trix

Mar. 10 - Cologne, Germany - Essigfabrik

Mar. 11 - Eindhoven, Netherlands - Dynamo

Mar. 13 - Norwich, UK - Waterfront

Mar. 14 - Manchester, UK - O2 Ritz

Mar. 15 - Glasgow, UK - O2 ABC

Mar. 16 - Bristol, UK - Bierkeller

Mar. 17 - Nottingham, UK - Rock City

Mar. 18 - London, UK - O2 Forum Kentish Town

Mar. 19 - Dublin, Ireland - Tivoli*

Mar. 20 - Limerick, Ireland - Dolan's Warehouse*

Mar. 22 - Belfast, Ireland - Limelight 2*

*= no The Black Dahlia Murder