Metal Blade legen die beiden AMON AMARTH-Alben 'Surtur Rising' und 'Twilight of the Thunder God' im Rahmen ihrer MB Originals Vinylreihe neu auf

Keine Frage, AMON AMARTH zählen zu den größten Metalbands der Welt. Die Schweden blicken dabei auf eine lange gemeinsame Geschichte mit Metal Blade zurück, denn bereits 1988 erschien ihr Debüt 'Once Sent From The Golden Hall' via Metal Blade.

'Once Sent From The Golden Hall' und 'The Avenger' waren im Januar die ersten beiden Alben, welche dem MB Originals Upgrade unterzogen wurden, weiter ging es im Mai mit 'The Crusher', 'Versus The World' und im Juli mit 'Fate Of Norns' und 'With Oden On Our Side'. Nun erfahren 'Surtur Rising' und 'Twilight of the Thunder God' 'Surtur Rising' die gleiche luxuriöse Behandlung, welche ab dem 8. Dezember erhältlich sein wird.

Beide Alben kommen in 400g schweren Spine-Sleeves (Insideout-Druck) mit 60x60cm doppelseitigen Artworkpostern und 250g schweren Einlegern.

Nachstehend ein Überblick über sämtliche Versionen. Ihr könnt eure Kopien jetzt via EMP oder über den eBay Store vorbestellen!

'Surtur Rising' "Originals-Series" LP re-issue

--180g Black Vinyl

--Clear Signal Orange Vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

--Brown-Marbled Vinyl (EMP exclusive - ltd. 300)

--Flame-Splatter Vinyl (eBay exclusive - ltd. 200)

--Clear Vinyl (US exclusive - ltd. 200)

--Orange Vinyl (US exclusive - ltd. 200)

--Clear-Flesh Vinyl (US exclusive - ltd. 100)

'Twilight of the Thunder God' "Originals-Series" LP re-issue

--180g Black Vinyl

--Clear Seablue-Marbled Vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

--Olive Green-Marbled Vinyl (EMP exclusive - ltd. 300)

--Flame-Splatter Vinyl (eBay exclusive - ltd. 200)

--Clear Vinyl (US exclusive - ltd. 200)

--Orange Vinyl (US exclusive - ltd. 200)

--Grey-Brown Vinyl (US exclusive - ltd. 100)

Metal Blade Records legen in näherer Zukunft weitere AMON AMARTH-Alben chronologisch neu auf. Deshalb ist eine limitierte, Spezial-Slipcase-Box erhältlich (nur bei EMP), in die der gesamte Backkatalog der Band passt.