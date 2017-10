THE STRUTS zeigen neues Video zu "One Night Only"

Das Video zu "One Night Only" der UK Band THE STRUTS ist veröffentlicht. Regie hat Ryan Hunter Phillips geführt, der bereits mit Acts wie Lady Gaga zusammen gearbeitet hat. "One Night Only" ist die erste Single aus dem kommenden Album der Band - dem Nachfolger ihres 2016er Debüts "Everybody Wants".

Die Band ist aktuell mit den Foo Fighters in den USA auf Tour nachdem sie mit den Rolling Stones in Europa aufgetreten sind. Die Band ist nahezu nonstop auf Tour durch die ganze Welt was ihnen nicht nur Headline Shows und große Festivals sondern auch Support slots für The Who, Guns N' Roses, Mötley Crüe und The Killers eingebracht hat.



THE STRUTS wurden 2012 in Derby, England gegründet und bestehen aus Luke Spiller, Adam Slack (guitar), Jed Elliott (bass) and Gethin Davies (drums).