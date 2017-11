Neuer Song von FIVE FINGER DEATH PUNCH

A Decade Of Destruction Track Listing



1. Trouble

2. Gone Away

3. Lift Me Up

4. Wash It All Away

5. Bad Company

6. Under And Over It

7. Wrong Side Of Heaven

8. House Of The Rising Sun

9. I Apologize

10. The Bleeding

11. Jekyll And Hyde

12. Remember Everything

13. Coming Down

14. My Nemesis

15. Battle Born

16. Far From Home

TOUR DATES



11/20 – Copenhagen, Denmark - Royal Arena

11/21 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

11/22 – Berlin, Germany – Velodrome

11/24 – Oberhausen, Germany – KP Arena

11/26 – Prague, Czech Republic – Forum Karlin

11/28 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

11/29 – Munich, Germany – Olympiahalle

11/30 – Padova, Italy – Geox Theatre

12/2 – Stuttgart, Germany – HMH Schleyerhalle

12/4 – Paris, France – Olympia

12/5 – Luxembourg, Luxembourg – Rockhal

12/6 – Frankfurt, Germany – Festhalle

12/8 – Vienna, Austria – Stadthalle