Exklusiver Videoclip von DIMEBAG DARRELs 'Dimevision Vol. 2: Roll With It Or Get Rolled Over'

Metal Blade Records kündigten neulich den Nachfolger zu der 2006 erschienenen Erinnerungs-DVD zu Dimebag 'Dimevision Vol 1: That's The Fun I Have' an, die den Titel 'Dimevision Vol 2: Roll With It Or Get Rolled Over' trägt. Das DVD/CD-Set, das weitere unbelassene Ausschnitte aus dem Leben des Künstlers verspricht, enthält wahre Perlen und kultige Momente und erscheint am 29.11.

Auf der CD sind fünf bisher unveröffentlichte Demos enthalten, die aus Dimes riesigem Archiv stammten. Er sammelte diese Schnipsel, nachdem ihm seine langjährige Freundin Rita Haney 1984 einen Vierspurrekorder geschenkt hatte. Dimebags selbst notierte Texte und Bemerkungen sind ebenfalls beigelegt. Fans von DIMEBAG DARRELL, PANTERA und DAMAGEPLAN, die Dimevision Vol 1: That's The Fun I Have kennen, schätzen dessen lustige wie rührende Inszenierung. Dimevision Vol 2: Roll With It Or Get Rolled Over setzt diese Tradition fort, und heute teilen Metal Blade, Rita Haney und Daryl "Bobby Tongs" Arnberger einen der witzigsten Clips aus dem Set. Seht euch Dimes Erlebnis mit einer "interessanten" Beatmungsmaschine hier an:

Haney sagt dazu: "Dieser Trailer zeigt einen Moment der vielen auf 'Dimevision 2' zu sehenden Momente aus alten Aufnahmen von Dime. Wir wollten einen Teil dieser Zusammenstellung teilen, damit uns die Fans helfen, auch in Zukunft mehr von diesen DVD/CD-Paketen zu veröffentlichen - für alle, die Dime so sehr liebten wie wir." Auf die Sache mit der Beatmungsmaschine bezogen erinnert sich Rita: "Ich war gerade aus dem Bett aufgestanden, und der Arzt, der sich um Dime kümmern sollte, kam etwa eine Stunde zu früh zum Termin. Dime und ST feierten noch, und natürlich lief alles aus dem Ruder, wie üblich in seiner Welt! Wenn man eine solche Maschine benutzt, darf man absolut nicht sprechen, denn das würde den Luftstrom behindern. Der Mund muss also geschlossen bleiben. In diesem Ausschnitt sieht man aber, dass sich Dime tierisch schwer damit tut. Gleichzeitig kann man ihm unmöglich böse sein, weil man die ganze Zeit lachen muss!"