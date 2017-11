ROCKAVARIA findet 2018 wieder statt - Erster Headliner bestätigt

DIE TOTEN HOSEN headlinen Anfang Juni einen der beiden ROCKAVARIA- Konzerttage. „Wir sind stolz, als Erstes einen so hochkarätigen Act bekanntgeben zu dürfen. DIE TOTEN HOSEN vereinen regelmäßig mehrere Generationen von Musikfans und gelten als eine der besten Livebands Deutschlands. Wir freuen uns sehr, sie im Juni am Königsplatz begrüßen zu dürfen.",

so Andrea Blahetek-Hauzenberger, Geschäftsführerin des Veranstalters, der Global Concerts GmbH.

Und Christian Diekmann, ebenfalls Geschäftsführer der Global Concerts GmbH und Vorstand der DEAG, führt an:

„Ein absolut hoch-energetisches Powerpaket mit durch und durch amtlichen Bands, das am 10. Juni auf die Fans wartet. Natürlich sind wir sehr glücklich, einen Headliner wie DIE TOTEN HOSEN präsentieren zu dürfen. Und es geht ja noch weiter, wenn wir am 13.11.17 das weitere Line-Up veröffentlichen. Das ist - gelinde gesagt - auch nicht ohne und wird mit Hochkarätern aus der Hard-Rock- und Heavy-Metal-Szene besetzt sein.“

Für den 10. Juni 2018 sind außerdem bereits bestätigt:

ROYAL REPUBLIC, EMIL BULLS, DONOTS, ROSE TATTOO, TURBOBIER und die DRUNKEN SWALLOWS. Neben TURBOBIER und DRUNKEN SWALLOWS die Stimmung und ausgelassene Live-Atmosphäre garantieren, findet mit den Australiern von ROSE TATTOO ein absolutes Rock-Urgestein seinen Weg nach München. Gegründet Anfang der 70er wird die Musik von der markanten Stimme des Sängers Angry Anderson geprägt. Die EMIL BULLS feiern auf dem Königsplatz ihr Heimspiel – sie zählen zu den erfolgreichsten Rock/Metal Exporten, die die Landeshauptstadt zu bieten hat. Ihr neues Album mit der Erfolgs-Single „Euphoria“ werden sie beim Rockavaria präsentieren.

Mit ROYAL REPUBLIC ist eine der derzeit angesagtesten jungen Rockbands aus Schweden zu Gast. ROYAL REPUBLIC hat bereits große Support Tourneen mit den TOTEN HOSEN oder Blink 182 absolviert und sich einen hervorragenden Namen als sehr starke live Band erarbeitet. Mit den DONOTS gesellt sich eine Alternative Rock Band die seit über 22 Jahren mit vollem Elan und Bodenständigkeit unterwegs sind. Mit ihrem zehnten Studioalbum „Karacho“ ist ihnen eindrucksvoll der Wechsel von der englischen zur deutschen Sprache gelungen.

Zwei Bühnen, zwei Tage, mit jeweils 10 Bands, Rock vom Feinsten auf einem völlig neu konzipierten Königsplatz mitten in der bayerischen Landeshauptstadt.

Die Hauptbühne, "King ́s Stage", wird gegenüber den Propyläen aufgebaut. Die zweite Bühne, sprichwörtlich die "Green Stage", findet im schattigen Park hinter der Glyptothek Platz und bietet knapp 3.000 Fans die Möglichkeit zu rocken.

Biergartenbereiche mit zahlreichen gastronomischen Angeboten sorgen für das leibliche Wohl. Großzügige Flächen zum Chillen sind auf dem weitläufigen Areal geplant. Das Gelände bietet täglich 22.000 Besuchern Platz und liegt nur fünf Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof München entfernt.