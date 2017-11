Die Hollywood Vampires kommen für 5 exklusive Shows nach Deutschland

Endlich kündigen die Hollywood Vampires den ersten Teil ihrer Welt-Tournee-Daten im Sommer 2018 an. Es ist ihnen gelungen, nochmals Zeit für eine gemeinsame Tour zu schaffen, um den Fans das zu geben was sie wirklich wollen: More Vampires.

02. Juni – Hamburg, Stadtpark

04. Juni – Berlin, Zitadelle Spandau

14. Juni – Mönchengladbach, Sparkassenpark

27. Juni – München, Tollwood

29. Juni – Frankfurt, Jahrhunderthalle

Dabei werden sie weitere Rock-Stars aus ihrem Freundeskreis als neue Vampire für die Tour rekrutieren. Die Ankündigungen dazu folgen in Kürze – man darf gespannt sein.

Was einst als kleine intime, mit Stars gespickte Show für Freunde und Familie im Roxy Theatre in L.A. begann, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem weltweiten Top-Act.

Tickets sind ab 02.11.2017 um 14 Uhr erhältlich und beginnen bei etwa 80 €. Ein Meet n Greet Package wird für 1.200 € angeboten.