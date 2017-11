KATAKLYSM präsentieren neuen Albumtrailer & unterschreiben bei Nuclear Blast

Denn schon steht ein weiteres Album der Metal-Legenden in den Startlöchern, zu welchem es nun den ersten Trailer gibt:

Des Weiteren hat die Formation ihren laufenden Kontrakt mit Nuclear Blast erneuert.

„Es ist kaum zu glauben, dass schon so viele Jahre vergangen sind“, kommentiert KATAKLYSM-Fronter Maurizio Iacono. „Es fühlt sich so an, als hätten wir unser Debütalbum »Sorcery« erst gestern rausgebracht. Heute stehen wir hier als bodenständige Band, die für vieles dankbar ist. Ein Teil dieser Dankbarkeit geht an unser Label Nuclear Blast und an die Leute, die dort ganze Arbeit leisten. Sie stehen seit dem Tag, an dem sie uns als Teenager entdeckt haben, hinter uns. Dasselbe gilt auch noch nach 25 Jahren für ihr aktuelles Team, von dem uns manche gerade erst für sich entdecken. Nun unterschreiben wir zum fünften Mal bei unserem Heimatlabel und stehen gemeinsam mit ihm ganz oben. Und was gibt es für eine bessere Möglichkeit, diesen Moment gebührend zu feiern, als mit einer neuen Platte? Wir haben uns heimlich das ganze Jahr über vorbereitet und hart gearbeitet - wie bei der Entstehung unserer Klassiker »In The Arms Of Devastation«, »Shadows & Dust« and »Serenity In Fire« - und die bestmögliche Technik verwendet: einen Proberaum, Garagen und unsere Keller. Wie wir es eben schon zu unseren Anfangszeiten gemacht haben. Vier Jungs voller Leidenschaft für Metal und Instrumente und keine Außenwelt, die uns beeinflussen kann. Der einzige Unterschied ist, dass wir nun deutlich erfahrener sind. Wir glauben, dass wir eines unserer bis dato stärksten und ehrlichsten Alben geschaffen haben. 2018 werdet Ihr dann das Urteil fällen, wie es eben sein sollte. Unsere Worte zählen nicht, aber merkt Euch: 2018 werden wir angriffslustig zurückkehren!“

Nuclear Blast-Chef Markus Staiger fügt hinzu: „Es ist eine große Ehre, dass meine kanadischen Hyperblaster nach 25 Jahren zum fünften Mal bei uns unterschrieben haben! Es ist überwältigend, eine solch lange und gute Beziehung mit einer Band zu führen, die noch immer in Topform und derzeit wirklich in allerbester Verfassung ist! Ich freue mich auf die nächsten 25 Jahre! Danke, meine Freunde!“

Nuclear Blast Amerika-Geschäftsführer Gerardo Martinez kommentiert: „Ich habe Maurizio und die Jungs 1995 zum ersten Mal getroffen; damals waren sie mit INCANTATION auf ihrer ersten Nordamerika-Tour. Ich hatte die Band vor 25 Jahren durch die »5 Jahre Nuclear Blast«-Compilation entdeckt... Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie eine der Bands sein würde, die am längsten bei diesem Label bleibt. Aber nun genug der Geschichtsfakten: Ich arbeite nun 15 Jahre mit ihnen und ich bin stolz, dass diese Truppe noch immer die Death Metal-Flagge hochhält. Auf weitere 15 Jahre!“

KATAKLYSM Live:

01. - 03.06. CZ Pilsen - Metalfest Open Air

14. - 16.06. D Ferropolis - With Full Force

20./21.07. D Bertingen - Rock unter den Eichen