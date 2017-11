THE OFFERING - Debüt EP erscheint am 10.11.2017

Neues aus dem Hause Century Media Records: Am kommenden Freitag veröffentlicht das Label die selbstbetitelte Debüt EP des Power Metal Quintetts THE OFFERING aus Boston, Massachusetts. Das Besondere: Die Amerikaner kombinieren verschiedene Metal-Stile zu einer abwechslungsreichen Mixtur.

Egal ob klassischer Power Metal samt hoher Screams, harsche Death Metal Vocals oder thrashiges Gitarrenspiel - Schubladen-Musizieren scheint nicht die Sache von THE OFFERING zu sein. Wer neugierig geworden ist, hat ab dem 10.11.2017 die Gelegenheit, sich die EP zu Gemüte zu führen. Einen ersten Song hat die Band bereits im August diesen Jahres veröffentlicht:

The Offering - Tracklist

1. Rat King

2. Tales Of Hell

3. The Well

4. Witch Pit

5. The Offering