FEINE SAHNE FISCHFILET melden sich mit "Sturm & Dreck" zurück

Am 12. Januar erscheint mit "Sturm & Dreck" das fünfte Album von FEINE SAHNE FISCHFILET.

Mit dem Lied „Zurück in unserer Stadt“ nimmt die Band eine erste musikalische Standortbestimmung des neuen Longplayers vor: „Dieser Song handelt von Provokation und vom Exzess. Er erzählt unsere Geschichten von den öden und gleichzeitig aufregenden Straßen der Städte, in denen wir aufwuchsen“ - so beschreiben Feine Sahne Fischfilet ihren neuesten Song.

Entstanden ist das Album erstmals unter der Regie von Tobi Kuhn, der sein Können schon mit so unterschiedlichen Künstlern wie Thees Uhlmann oder den Toten Hosen unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Unterstützung haben Feine Sahne Fischfilet einen höchst zeitgemäßen Brocken an lauter, leidenschaftlicher, gleichzeitig roher und manchmal poetischer Rockmusik abgeliefert.

Nach der Veröffentlichung von "Sturm & Dreck" setzen die Jungs 2018 live "Alles auf Rausch" und werden durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ziehen.

Feine Sahne Fischfilet - "Alles auf Rausch"-Tour 2018

01.02.2018 Linz (AT) - Posthof

02.02.2018 Wien (AT) - Arena

03.02.2018 Graz (AT) - PPC

09.02.2018 Leipzig - Haus Auensee

10.02.2018 Hamburg - Inselparkhalle

15.02.2018 Fürth - Stadthalle

16.02.2018 München - Tonhalle

17.02.2018 Wiesbaden - Schlachthof

22.02.2018 Osnabrück - Hydepark

23.02.2018 Heidelberg - Halle02

24.02.2018 Zürich (CH) - Dynamo

01.03.2018 Magdeburg - AMO

02.03.2018 Saarbrücken - Garage

03.03.2018 Dortmund - Phönixhalle

08.03.2018 Stuttgart - Im Wizemann

09.03.2018 Köln - Palladium

10.03.2018 Erfurt - Stadtgarten

17.03.2018 Berlin - Columbiahalle (ausverkauft)

23.03.2018 Rostock - Stadthalle