Die brasilianischen Progressive-Power-Metaller von VANDROYA haben "The Path To The Endless Fall" ein neues Musikvideo spendiert.

Der Song markiert die zweite Single aus dem im Frühjahr veröffentlichten Zweitwerk der Band. Wer wissen will, was die BYE-Redaktion von "Beyond The Human Mind" gehalten hat, darf einfach einmal HIER klicken.