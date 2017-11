NIGHT IN GALES enthüllen Details zu "The Last Sunsets"

Nach bewegten Jahren kehren NIGHT IN GALES endlich mit "The Last Sunset" zurück.

Nach Wiedereinstieg von Sänger Christian Müller erlebt die deutsche Melodic-Death-Formation ihren zweiten Frühling und entfesselt auf dem neuen Album wilden Death Metal mit packenden Melodien. "The Last Sunset" wird am 23.02.2018 via Apostasy Records veröffentlicht werden.

Mit Dan Swanö konnte die Band eine Szene-Ikone für das Mixing und Mastering gewinnen, während Costin Chioreanus Artwork (AT THE GATES, ARCH ENEMY, CARACH ANGREN) das ausdrucksstarke Coverart beisteuerte.

Mit Mark Grewe (ex-MORGOTH, INSIDIOUS DISEASE), Christian Mertens (DARK MILLENIUM), und Martin Matzak (ex-TORCHURE) finden sich auch drei prominente Gaststimmen auf dem zwölf Titel umfassenden Album wieder.

Tracklist: