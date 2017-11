Grand Hotel van Cleef – Die Geschichte hinter dem Namen des Plattenlabels

Grand Hotel van Cleef – gerade ist auch die neueste KETTCAR-Scheibe "Ich vs. Wir" auf dem bandeigenen Label mit dem merkwürdigen Namen erschienen. Doch woher kommt der Name eigentlich? Das verriet uns KETTCAR-Bassist Reimer Bustorff mal vor einigen Jahren im Rahmen eines Interviews zum zweiten KETTCAR-Album "Von Spatzen und Tauben ..." – hier die Antwort:

Reimer: "Es gab ja schon das „Hotel van Cleef“, da ist die zweite TOMTE-Platte erschienen, das hatte Thees Uhlmann (Sänger von TOMTE) gegründet. Der Schlagzeuger von TOMTE, Timo Bodenstein, ist Koch. Und der hat damals gesagt: „Wenn wir die Platte machen, dann muss das irgendwas mit Gastronomie zu tun haben.“ So kam das mit dem Hotel zustande.

Dann gab es ja noch BA-Records, Marcus' Label, wo BUT ALIVE und WEAKERTHANS erschienen sind, und die beiden – also Marcus und Thees – haben sich dann zusammen getan, ich bin noch dazu gekommen und dann haben wir lange überlegt und das Ganze einfach „Grand Hotel“ genannt. „Van Cleef“, das kommt von Lee van Cleef, diesem Bösewicht aus Wildwest-Filmen, also im Grunde genommen ist das voller Quatsch. Aber so ist die Entstehung."

