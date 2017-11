CANNIBAL CORPSE landen mit ihrem neuen Album 'Red Before Black' in den internationalen Charts

Deutschland #16

Tschechien #24

Österreich #29

Schweiz #29

Frankreich #75

Top 200 Current Albums #21 (USA)

Hard Music Albums #2 (USA)

Independent Albums #4 (USA)

Rock Albums #5 (USA)

Top 200 # 95 (USA)

Top 200 Charts #20 (Canada)

Hard Music Charts #1 (Canada)

Digital Music Charts #38 (Canada)

CANNIBAL CORPSE

mit The Black Dahlia Murder, No Return (9.-25.2.), In Arkadia (27.2.-18.3.)

Feb. 9 - Hannover, GER - Musikzentrum

Feb. 10 - Kopenhagen, DEN - Vega

Feb. 11 - Göteborg, SWE - Sticky Fingers

Feb. 12 - Stockholm, SWE - Klubben

Feb. 13 - Oslo, NOR - Parkteatret

Feb. 15 - Kolding, DEN - Godset

Feb. 16 - Hamburg, GER - Gruenspan

Feb. 17 - Geiselwind, GER - Music Hall

Feb. 18 - Bochum, GER - Matrix

Feb. 20 - Kassel, GER - 130bpm

Feb. 21 - Prag, CZE - Palac Aropolis

Feb. 22 - Bratislava, SLV - Majestic Music Club

Feb. 23 - München, GER - Backstage

Feb. 24 - Magdeburg, GER - Factory

Feb. 25 - Stuttgart, GER - im Wizemann

Feb. 27 - Genf, CH - L'Usine

Feb. 28 - Mailand, IT - Live Club

Mar. 1 - Grenoble, F - Belle Electric

Mar. 2 - Toulouse, F - Le Metronum

Mar. 3 - Bilbao, SP - Santana 27

Mar. 4 - Madrid, SP - Penelope

Mar. 6 - Barcelona, SP - Razzmatazz 2

Mar. 7 - St. Etienne, F - Le Fil

Mar. 8 - Caen, FraFnce - Cargo

Mar. 9 - Antwerpen, B - Trix

Mar. 10 - Köln, GER - Essigfabrik

Mar. 11 - Eindhoven, Netherlands - Dynamo

Mar. 13 - Norwich, UK - Waterfront

Mar. 14 - Manchester, UK - O2 Ritz

Mar. 15 - Glasgow, UK - O2 ABC

Mar. 16 - Bristol, UK - Bierkeller

Mar. 17 - Nottingham, UK - Rock City

Mar. 18 - London, UK - O2 Forum Kentish Town

Mar. 19 - Dublin, IRL - Tivoli*

Mar. 20 - Limerick, IRL - Dolan’s Warehouse*

Mar. 22 - Belfast, IRL - Limelight 2*

*= no The Black Dahlia Murder