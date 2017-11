MACHINE HEAD Neuer Song und Tracklist veröffentlicht

Jetzt wurde die Tracklist bekannt gegeben:

01. Volatile

02. Catharsis

03. Beyond The Pale

04. California Bleeding

05. Triple Beam

06. Kaleidoscope

07. Bastards

08. Hope Begets Hope

09. Screaming At The Sun

10. Behind A Mask

11. Heavy Lies The Crown

12. Psychotic

13. Grind You Down

14. Razorblade Smile

15. Eulogy

Des Weiteren hat die Band aus Oakland einen Vorabtrack veröffentlicht. Dieser heisst "Beyond The Pale".