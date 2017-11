Das ROCKHARZ-Jubiläumsbilling nimmt immer konkretere Formen an. Nach dem am Montag bereits MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, CREMATORY und I'LL BE DAMNED bestätigt wurden, folgt nun der nächste dreier Pack. So werden auch BATTLE BEAST, SKYCLAD und DIABLO BLVD im Juli 2018 den Harz rocken.