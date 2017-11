AC/DC-Urgestein Malcolm Young ist tot

Malcolm Young, Mitbegründer der legendären australischen Hard Rock Band AC/DC, ist tot. Wie die Band auf ihrer Homepage mitteilt, ist Young, der bereits seit einigen Jahren an Demenz erkrankt war, friedlich in Anwesenheit seiner Familie verstorben.

Malcolm Young war Rhythmus-Gitarrist bei AC/DC, die er gemeinsam mit seinem Bruder Angus 1973 gegründet hatte. Er galt als Motor der Band, bei der er neben dem Gitarrenspiel auch Produktionsaufgaben übernahm und am Songwriting fast aller Alben beteiligt war. "Als sein Bruder ist es sehr schwer zu beschreiben, was er mir bedeutet hat. Die Verbindung zwischen uns war einzigartig und etwas Besonderes", äußerte sich Angus via acdc.com über den Tod seines älteren Bruders. Malcolm sei seinen Prinzipien stets treu geblieben, habe ausschließlich das getan, was er für richtig hielt und die Band immer mit höchster Hingabe vorangetrieben, heißt es in dem Statement weiter.

Malcolm Young - Prinzipientreuer Perfektionist

So war Malcolm Young Zeit seines Lebens tatsächlich als Perfektionist, der insbesondere für seine harte Arbeit und die Loyalität zu seinen Fans bekannt war und geschätzt wurde. Von 1973 bis 2008 nahm er mit der Band insgesamt 14 Studioalben auf, bereiste bei unzähligen Tourneen die ganze Welt und ließ sich auch von Schicksalsschlägen, wie dem Tod des ehemaligen AC/DC-Sängers Bon Scott im Jahre 1980, nicht davon abhalten, sein Lebenswerk AC/DC fortzuführen. Am bislang letzten Studioalbum der Gruppe, dem 2014 erschienenen "Rock or Bust", war er allerdings dann nicht mehr beteiligt: Wenige Monate vor der Veröffentlichung des Albums hatten AC/DC bekannt gegeben, dass Malcolm wegen einer Demenzerkrankung endgültig aus der Band ausgeschieden sei. Seinen Platz bei den Studioaufnahmen und den anschließenden ausgedehnten Welttourneen nahm Stevie Young, ein Neffe von Malcolm und Angus, ein.

Erst vor wenigen Wochen, am 22. Oktober diesen Jahres, hatte es schon einen Todesfall im Hause Young gegeben, als George, Malcolms und Angus' älterer Bruder verstorben war. Nun betrauert der Young-Clan den Verlust eines weiteren Familienmitglieds. Die Angehörigen danken via Homepage-Statement der hohen Anteilnahme von Verwandten, Freunden und Fans. Wer Nachrichten und Beileidsbekundungen senden möchte, der habe auf der "Sydney Morning Herald Malcolm Young Memorial" Webseite, die ab kommender Woche erreichbar sein soll, die Gelegenheit dazu.