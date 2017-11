MOTHER FEATHER stellen neues Lyricvideo vor

Die Rockband, welche gerade zusammen mit dem Grammy-nominierten Produzenten Joshua Valleau an ihrem zweiten Album werkelt, hat für das Lyricvideo einmal mehr mit Regisseur Isaiah King zusammen gearbeitet. Das fertige Produkt könnt ihr hier bestaunen:

MOTHER FEATHERSs Frontfrau Ann Courtney sagt zu dem Song: "Ich schrieb 'Egyptology' nach einer "archäologischen Ausgrabung" in meiner Seele. Es ist reiner Pop-Mythos -als habe das alte Ägypten ausgesehen wie der New Yorker Bowery Club in den 1970ern. Die Geschichte handelt von einer Wiedergeburt in ein fabelhaftes Rock'n'Roll-Leben im Jenseits." Zum dem Video erläutert Courtney: "Isaiah King ist schon ein vertrauter Mitarbeiter von uns, seitdem er das Video zu 'Mother Feather' für uns drehte. Wir wussten, dass er das fabelhafte Cover zur 'Egyptology'-Single noch überbieten konnte, und das Ergebnis hat uns auch tatsächlich weggehauen. Dass er vor ein paar Jahren in Ägypten selbst rechechiert und Notizblöcke voller unglaublicher Ideen mitgebracht hatte, die wir einbinden konnten, schadete auch nicht."



MOTHER FEATHER werden ihr zweites Album 2018 über Metal Blade Records veröffentlichen. "Die jüngsten Songs entstanden im letzten Herbst und Winter gleich nach der US-Präsidentenwahl", so Courtney. "Das politische Klima und Wahlergebnis nahmen uns persönlich mit, machten mich aber auch wieder zu einem zielbewussteren Menschen. Ich sperrte mich zum Schreiben ein, kämpfte gegen meine Depression und stellte mich einigen unangenehmen Gefühlen. Ehrlich gesagt erlebte ich dabei eine sehr düstere, einsame Zeit. Folglich strotzt unsere neue Musik vor Dringlichkeit und Intimität. Als ich mein selbst auferlegtes Exil aufgab, stellte ich fest, dass meine Mitmusiker auf mich warteten, also schwingt auch Ausgelassenheit und Läuterung mit. Freunde zu haben ist eben schon was Schönes, wisst ihr?! Gemeinsam arbeiteten wir die Songs aus und machten sie zu einigen der besten, eklektischsten von Mother Feather überhaupt. Wir sind ungeheuer gespannt auf diese Gelegenheit, mit Metal Blade weiterzuarbeiten."