BEN MILLER BAND veröffentlichen neues Album "Choke Cherry Tree" am 26.01

Produziert wurde mit Chris Funk, einem Mitglied der Decemberists, der ebenfalls Multinstrumentalist ist und weitere Gastmusiker zu den Aufnahmen einlud. Unter anderem Jenny Conlee und Nate Query (The Decemberists), Saxophonist Ralf Carney (Tom Waits, Tin Huey) und Dan Hunt (Neko Case).

2013 war die Band mit ZZ Top auf Europa Tour nachdem Billy Gibbons die Band für sich entdeckte und sie sofort für alle folgenden Konzerte als Support buchte.

Neben neuen selbstgebauten Instrumenten wie zum Beispiel umgebaute und ausrangierte Äxte, hat sich auch das Line Up der Band seit dem letzten Album "Any Way, Shape Or Form" (2014) leicht geändert. Gründungs-Mitglied Scott Leeper ist nach wie vor dabei. Mit Rachel Ammons und Smilin´ Bob Lewis sind zwei neue Multiinstrumentalisten hinzugekommen.

Ben Miller kommentiert die Aufnahmen des neues Albums wie folgt: "Early in the process of making this album, I thought that we either had to really nail our live approach in the recording studio, or we needed to forget about that and just work on capturing the songs in an inventive way that presents them in their best light. We decided on the latter approach, and we never​ ​looked​ ​back."

Als ersten Vorgeschmack gibt es den Song "Akira Kurosawa" samt Video hier: