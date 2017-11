Weiterer Trailer zu DIMEBAG DARRELLs "Dimevision Vol. 2" online

Zeit für einen weiteren Vorgeschmack auf DIMEBAG DARRELLs neue DVD: Heute präsentieren Revolver den nächsten Exklusiv-Trailer zu 'Dimevision Vol 2: Roll With It Or Get Rolled Over', um Fans einen zusätzlichen Eindruck des kommenden Video-Sets zu geben, das am 24.11. über Metal Blade Records erscheint.

Seht euch den Ausschnitt, in dem sich Dimebag Darrell in ausgelassenen Späßen ergeht, hier an.

'Dimevision Vol 2: Roll With It Or Get Rolled Over' ist der Nachfolger des ersten Video-Gedächtnisses für Dimebag Darrell - 'Dimevision Vol 1: That's The Fun I Have' - sowie eine weitere Eloge auf den Mann und seine Lebensweise. Das DVD/CD-Set, das mehr unbelassene Mitschnitte, wahre Schätze und klassische Dimebag-Momente enthält, bietet außerdem fünf bislang unveröffentlichte Demos aus dem großen Archiv seiner langjährigen Freundin Rita Haney, die ihm 1984 sein erstes Vierspuraufnahmegerät gab. Dimebags handgeschriebene Texte sowie weitere Informationen und Notizen zu diesen Tracks sind auch abgedruckt.

Der Release wird von einer PledgeMusic-Kampagne flankiert. Auf der Seite könnt ihr einen offiziellen 'Dimevision Vol 2: Roll With It Or Get Rolled Over'-Trailer sehen. Neben der Vorbestellungsmöglichkeit dort bietet die PledgeMusic-Kampagne eine Reihe von Raritäten zum Kauf an, darunter Requisiten und Kostüme, die Dimebag gehörten und die man aus den Dimevision-Homevideos kennt, kostbare Bühnenklamotten und weiteres Merchandise.

Zur Umsetzung von 'Dimevision Vol 2: Roll With It Or Get Rolled Over' arbeitete Rita Haney mit Daryl "Bobby Tongs" Arnberger zusammen, einem der engsten Freunde von Dimebag nicht nur auf Tournee, der zudem an den Videoclips von Pantera, Damageplan und vielen anderen renommierten Musikern beteiligt war, etwa Slipknot oder Dolly Parton, sowie Filmemacher Rob Fenn. Nach dem Sichten Hunderter Bänder entstand 'Dimevision Vol. 2' aus 43 Segmenten.