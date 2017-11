KORPIKLAANI beginnen mit Aufnahmen für neues Album

Die finnischen Folk Metaller KORPIKLAANI werkeln derzeit im Studio am Nachfolger von »Noita« (2015), bevor es ab Mitte Februar auf große Headlinetour durch Europa geht.

Ihre russischen Kollegen ARKONA, die Holländer HEIDEVOLK sowie die norwegische Kombo TROLLFEST werden ebenfalls mit dabei sein. Bei ausgewählten Extended Shows wird das Tourpackage zudem durch EVERTALE, BLACK MESSIAH und THE PRIVATEER ergänzt.

Nun haben KORPIKLAANI einen ersten Trailer veröffentlicht, in dem sich Jonne, Matson und Sami aus dem Studio melden. Seht selbst:

Mit der Prag-Show am 01. März 2018 ist bereits die erste Show der kommenden Tour restlos ausverkauft. Hier sind alle Daten:

KORPIKLAANI - Europe 2018

w/ ARKONA, HEIDEVOLK, TROLLFEST

15.02. B Antwerpen - Trix

16.02. D Hamburg - Markthalle*

17.02. D Oberhausen - Turbinenhalle 2*

18.02. NL Amsterdam - Melkweg

19.02. D Saarbrücken - Garage**

20.02. F Paris - Elysée Montmartre

21.02. F Nantes - Stereolux

22.02. F Toulouse - Le Bikini

23.02. E Madrid - Sala But

24.02. E Barcelona - Salamandra 1

25.02. F Lyon - Transbordeur

26.02. CH Vevey - The Rocking Chair**

27.02. D Aschaffenburg - Colos-Saal

28.02. D Berlin - Columbia Theater

01.03. CZ Prag - Meet Factory *AUSVERKAUFT*

02.03. D München - Backstage*

03.03. D Stuttgart - LKA*

04.03. CH Pratteln - Z7*

05.03. I Mailand - Magazzini Generali

06.03. A Salzburg - Rockhouse**

07.03. A Graz - Orpheum

08.03. A Wien - Simm City

09.03. D Leipzig - Hellraiser*

10.03. D Geiselwind - Musichall*

11.03. D Hannover - Capitol

*w/ EVERTALE, BLACK MESSIAH, THE PRIVATEER

**ohne ARKONA

Weitere KORPIKLAANI-Termine:

01. - 05.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL - 70000 Tons of Metal