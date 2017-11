ACCUSER streamen neue Single "Mission: Missile"

Die deutsch Thrash-Legende ACCUSER bringt ihr neues Album 'The Mastery' am 26. Januar 2018 über Metal Blade Records heraus.

Bereits jetzt könnt ihr euch die erste Single "Mission: Missile" im Stream anhören:

Die Band sagt zu ihrer neuen Scheibe: "2017 war ein umtriebiges Jahr für uns, denn wir wollten uns mit einem Paukenschlag zurückmelden und einen ordentlichen Nachfolger zu 'The Forlorn Divide' abliefern. Für uns ist 'The Mastery' die Essenz dessen, worum es bei Accu§er geht. Es fühlt sich definitiv an wie eine aufgebohrte Version von 'Who Dominates Who' und 'Repent'. Wir hoffen einfach, dass euch Thrashern da draußen die Platte genauso gut wie uns gefällt!"

Folgende Formate des Albums werden erhältlich sein:

- Jewelcase-CD

- 180g black Vinyl

- aubergine marbled Vinyl (EU-exklusiv - 200 Einheiten)

- black purple splattered Vinyl (EU-exklusiv - 100 Einheiten)

- pastel pink/violet marbled Vinyl (US-exklusiv - 160 Einheiten)

'The Mastery' Tracklist:

01. Mission: Missile

02. The Real World

03. Solace in Sorrow

04. Time for Silence

05. My Skin

06. Catacombs

07. Mourning

08. Ruthless

09. Into the Black

10. The Mastery

ACCUSER sind:

Frank Thoms - Vocals/Gitarre

Dennis Rybakowski - Gitarre

Frank Kimpel - Bass

Olli Fechner - Drums