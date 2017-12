ALMANAC veröffentlichen Liveclip zu "No More Shadows"

Letzten Freitag erschien das zweite Studioalbum der Power-Metal-Helden um Victor Smolski (ex-RAGE). Nun steht auch schon ein weiteres Livevideo in den Startlöchern.

Der Clip zu "No More Shadows" ist auf der Bonus-DVD des aktuellen Albums "Kingslayer" enthalten und wurde auf dem Masters Of Rock 2017 aufgezeichnet.

Victor Smolski zum Album: „Das zweite ALMANAC-Album ist da. »Kingslayer« ist die konsequente Fortsetzung von »Tsar«, nur kompakter, härter und schneller! Unsere Erfahrungen von vielen Konzerten, die wir auf zwei Tourneen und zahlreichen Festivals gesammelt haben, konnten wir perfekt im Studio umsetzen. Die Band hat sich richtig eingespielt und diese einheitliche Energie spürt man bei allen Songs. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen und mit viel Einsatz unser Bestes gegeben! »Kingslayer« ist eine handgemachte Metal-Platte mit einem sehr lebendigen Power-Sound!“