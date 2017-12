INNER AXIS - neues Video "ALL IS ONE" online

Die deutsche HeavyMetal Band INNER AXIS haben ihr zweites Video "ALL IS ONE" vom neuen Album "WE LIVE BY THE STEEL" online gestellt.

Nachdem die Kieler Heavy-Metaller INNER AXIS ihre erste Single samt Musikvideo "STORM LORDS" veröffentlicht hatten folgt nun das zweite Video "ALL IS ONE" vom Album "We Live By The Steel".

Das brandneue Metal-Feuerwerk erschien am 22. September und liefert zehn Heavy- / Power-Metal Songs, die mit knackigen Grooves, fetzigen Gitarren und hymnischen Refrains begeistern können.

Homepage: www.inneraxis.de

Facebook: www.facebook.com/InnerAxis

YouTube: www.youtube.com/user/inneraxis

Twitter: https://twitter.com/inneraxis

Instagram: https://www.instagram.com/inneraxismetal