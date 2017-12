DIE TOTEN HOSEN - "Laune der Natour" wird größer

Am 5. November startete in Chemnitz die umjubelte „Laune der Natour“, auf der Die Toten Hosen bis zum 30. Dezember 25 ausverkaufte Konzerte in den größten Hallen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz spielen. Die knapp 300.000 Karten für diese Runde waren in Rekordzeit vergriffen.

Auch für die angesetzten Open Airs im kommenden Jahr ist die Nachfrage riesengroß, innerhalb von nur 14 Tagen sicherten sich schon wieder über 200.000 Fans ihre Karten. Die Konzerte in Berlin, Essen und in St. Wendel am Bostalsee/Saarland sind bereits ausverkauft. Hier finden drei Zusatzkonzerte statt. Der Vorverkauf dafür startet am 27.11. um 8 Uhr exklusiv über die bandeigene Homepage unter http://shop.dietotenhosen.de und http://eventim.de.

Der allgemeine Vorverkauf startet am 11.12.17 um 8 Uhr.



Zusatzkonzerte:

25.05.18 Essen - Stadion Essen

08.06.18 Berlin - Waldbühne

15.09.18 Bosen - Festwiese Am Bostalsee

Laune der Natour 2018

24.05.18 Essen - Stadion Essen (ausverkauft)

25.05.18 Essen - Stadion Essen (Zusatzkonzert)

01.06.18 Hannover - Expo Plaza

02.06.18 Dresden - DDV-Stadion

07.06.18 Berlin - Waldbühne (ausverkauft)

08.06.18 Berlin - Waldbühne (Zusatzkonzert)

10.06.18 München - Rockavaria

14.06.18 AT-Nickelsdorf - Nova Rock

16.06.18 Bremen - Bürgerweide

19. - 22.07.18 Cuxhaven - Deichbrand

21.07.18 Stuttgart - Cannstatter Wasen

18.08.18 Freiburg - Messe Open Air

25.08.18 Luzern - Allmend

31.08.18 Gräfenhainichen - Ferropolis

01.09.18 Minden - Weserufer

14.09.18 Bosen - Festwiese Am Bostalsee (ausverkauft)

15.09.18 Bosen - Festwiese Am Bostalsee (Zusatzkonzert)

Laune der Natour 2017

24.11.2017 Leipzig - Arena (ausverkauft)

25.11.2017 Leipzig - Arena (ausverkauft)

28.11.2017 CH-Basel - St. Jakobshalle (ausverkauft)

30.11.2017 Frankfurt/M - Festhalle (ausverkauft)

01.12.2017 Frankfurt/M - Festhalle (ausverkauft)

05.12.2017 Köln - Lanxess Arena (ausverkauft)

06.12.2017 Köln - Lanxess Arena (ausverkauft)

09.12.2017 Stuttgart - Schleyer-Halle (ausverkauft)

15.12.2017 Berlin - Max-Schmeling-Halle (ausverkauft)

16.12.2017 Berlin - Max-Schmeling-Halle (ausverkauft)

19.12.2017 München - Olympiahalle (ausverkauft)

20.12.2017 München - Olympiahalle (ausverkauft)

22.12.2017 AT-Wien - Stadthalle (ausverkauft)

25.12.2017 Dortmund - Westfalenhalle 1 (ausverkauft)

26.12.2017 Dortmund - Westfalenhalle 1 (ausverkauft)

29.12.2017 Düsseldorf - ISS Dome (ausverkauft)

30.12.2017 Düsseldorf - ISS Dome (ausverkauft)