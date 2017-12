ARCADE FIRE und BILLY TALENT bei SOUTHSIDE und HURRICANE

Alle bisher bestätigten Bands:



Arcade Fire | Billy Talent

Marteria | Kraftklub | Justice | Broilers | Biffy Clyro | The Offspring

Beginner | Two Door Cinema Club | The Kooks | London Grammar

Franz Ferdinand | Angus & Julia Stone | Dendemann | Feine Sahne Fischfilet

Wanda | Madsen | George Ezra | Bonez MC & RAF Camora | NOFX | Prinz Pi

Donots | SXTN | Portugal. The Man | Boysetsfire | Pennywise | Bonaparte

Samy Deluxe | Rin | Mighty Oaks | Underøath | Meute | Parcels

Fjørt | Swiss und Die Andern | Adam Angst | Drangsal White Stage: Booka Shade | Martin Jensen | Valentino Khan

Moonbootica | Ganz | Eskei83