JOE BONAMASSA: The Guitar Event Of The Year 2018

Blues-Gitarrist JOE BONAMASSA kommt im Rahmen seiner "The Guitar Event Of The Year"-Tour im Frühjahr 2018 nach Deutschland.

Neben zwei Shows in Frankfurt und Berlin wird Bonamassa in Chemnitz, Nürnberg, Köln und Kiel auftreten - insgesamt acht mal. Tickets sind bereits erhältlich.

Hier eine Übersicht der Daten:

THE GUITAR EVENT OF THE YEAR 2018

20.03. FRANKFURT a.M. – JAHRHUNDERTHALLE*

21.03. FRANKFURT a.M. – JAHRHUNDERTHALLE*

22.03. A-WIEN – STADTHALLE

25.03. CHEMNITZ – STADTHALLE

26.03. NÜRNBERG – ARENA NÜRNBERG

28.03. KÖLN – LANXESS ARENA

30.03. BERLIN – TEMPODROM

31.03. BERLIN – TEMPODROM

02.04. KIEL – SPARKASSEN ARENA