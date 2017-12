EARTHLESS kündigen Europa-Tournee & neues Album an

Drummer Mario Rubalcaba kommentiert: "Europa! Es ist lange her, doch nun endlich werden wir mit einem neuen Album im Gepäck zu Euch zurückkehren! Unsere Freunde von COMET CONTROL werden ebenfalls am Start sein und für ein warmes und stimmungsvolles Gefühl in Euch sorgen, während sie gleichzeitig Euch das Hirn wegblasen werden! Die Tour wird beim Roadburn Festival enden, wo wir die Ehre haben werden, als Artist In Residence an allen drei Tagen mit je unterschiedlichen Sets zu spielen (s. Flyer unten) - das wird etwas ganz Besonderes. Wir können es kaum erwarten, mit Euch abzugehen! Wir sehen uns!"

EARTHLESS, bestehend aus Isaiah Mitchell (Vocals/Gitarre), Mike Eginton (Bass) und Mario Rubalcaba (Schlagzeug), haben erst kürzlich die Aufnahmen für ihr neues Album mit Produzenten Dave Catching (EAGLES OF DEATH METAL) in den "Rancho de la Luna"-Studios (Joshua Tree, CA) beendet. Am 16. März 2018 werden sie ihr viertes Studioalbum veröffentlichen, weitere Details werden in Kürze folgen!

Die bislang bestätigten Tourdaten für UK und Europa:

03.04. B Kortrijk - Wilde Westen

04.04. UK Bristol -The Fleece

05.04. UK Manchester - Deaf Institute

06.04. UK London - Islington Assembly

07.04. F Paris -Petit Bain

08.04. D Frankfurt - Zoom

10.04. D Munich - Feierwerk (@ Hansa 39)

11.04. D Berlin -Bi Nuu

12.04. S Copenhagen - Pumpehuset

13.04. N Oslo - Blä

14.04. S Gothenburg - Truckstop Alaska

16.04. D Hamburg - Molotow

19.04. NL Tilburg - Roadburn

20.04. NL Tilburg - Roadburn

21.04. NL Tilburg - Roadburn