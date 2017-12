RHAPSODY geben Suppoort-Bands für Farewell-Tour bekannt

Im Februar und März werden sie als Teil dieser auch die europäischen Clubbühnen entern. Für diesen Tourabschnitt haben die Italiener nun zwei Supportbands bekanntgeben: Die Abende eröffnen werden die Rumänen von SCARLET AURA. Als Direktsupport werden die aufstrebenden BEAST IN BLACK mit an Bord sein, die ihr kürzlich veröffentlichtes Debütalbum »Berserker« vorstellen werden.

BEAST IN BLACK kommentieren: „Wir können es kaum in Worte fassen, was für eine große Ehre es ist, RHAPSODY auf deren »20th Anniversary Farewell Tour« zu begleiten! Sie sind die Pioniere des Symphonic Power Metal und haben eine ganze Generation beeinflusst. Diese Band zu supporten, wird ein großes Abenteuer für uns!“

RHAPSODY

»20th Anniversary Farewell Tour« - Europa

w/ BEAST IN BLACK, SCARLET AURA

17.02. I Bologna - Zona Roveri

18.02. I Treviso - New Age

19.02. I Rom - Orion

20.02. I Mailand - Alcatraz

21.02. D Freiburg - Crash

23.02. NL Eindhoven - Effenaar

24.02. B Antwerpen - Trix

26.02. UK London - Islington Academy

28.02. NL Leeuwarden - Neushoorn

01.03. D Bochum - Zeche

02.03. D Hamburg - Grünspan

04.03. S Stockholm - Fryshuset

06.03. PL Warschau - Proxima

08.03. H Budapest - Barbra Negra Club

09.03. CZ Zlín - Masters of Rock Café

10.03. SK Zvolen - Rates Sports Hall

11.03. D Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport

13.03. D München - Backstage

14.03. D Mannheim - MS Connexion Complex

15.03. CH Pratteln - Z7

16.03. F Paris - Trabendo

17.03. F Toulouse - Metronum

18.03. E Barcelona - Razzmatazz 2

20.03. E Madrid - La Riviera