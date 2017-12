Sci-Fi-Metaller CYPECORE veröffentlichen neues Album "The Alliance"

„THE ALLIANCE“ wird am 16.02.2018 über Vaultroom Records (Cargo) international veröffentlicht. Direkt im Anschluss, am 01.03.2018, starten CYPECORE in Frankfurt ihre Deutschland-Tournee. Am 17.03.18 begeben sich CYPECORE außerdem auf die britischen Inseln und feiern beim HAMMERFEST ihre UK Debüt-Show.

CYPECORE „THE ALLIANCE TOUR 2018“

01.03.2018 Frankfurt - Nachtleben

02.03.2018 Köln – Jungle Club

03.03.2018 München – Backstage Club

08.03.2018 Nürnberg – Z-Bau

09.03.2018 Berlin – Maze

10.03.2018 Hamburg – Logo

17.03.2018 Pwllheli (UK) HAMMERFEST

07.04.2018 Heidelberg – Halle02