HARM'S WAY geben Details zu ihrem neuen Album 'Posthuman'

"Wir sind uns immer treu geblieben und haben organisch Songs geschrieben. So wie die Band von einem Album zum nächsten wuchs, haben wir unseren Sound um Einflüsse aus dem Metal und Industrial angereichert", sagt Drummer Chris Mills, ehe Gitarrist Bo Lueders auf den Punkt bringt, was die Hörer beim ersten Einlegen der Scheibe erwarten wird: "Unseren Fans würde ich 'Posthuman' als Mischung aus 'Isolation' (2011) und 'Rust' (2015) beschreiben, aber es klingt viel durchgedrehter. Allen Unbedarften würde ich schlichtweg sagen, dass es pervers heavy und aggressiv ist."

Einen ersten Vorgeschmack bekommt ihr hier:

'Posthuman'

1. Human Carrying Capacity

2. Last Man

3. Sink

4. Temptation

5. Become a Machine

6. Call My Name

7. Unreality

8. Dissect Me

9. The Gift

10. Dead Space

Die Band bewirbt das Album auf einer sehr langen Tour, die sie weit über 2018 hinaus auf Trab halten wird - mehr Neuigkeiten bald!

HARM'S WAY sind:

Chris Mills - Drums

Bo Lueders - Gitarre

James Pligge - Vocals

Casey Soyk - Bass

Nick Gauthier - Gitarre