PRIMORDIAL und MOONSORROW auf "Heathen Crusade"-Tour 2018

Die Bands kommentierten die Ankündigung folgendermaßen:

PRIMORDIAL: “Zwölf Jahre nach unserer ersten Heathen Crusade und nach offen gestanden viel zu langer Zeit, gehen wir wieder mit MOONSORROW auf Tour. Seitdem hat sich viel auf der Welt geändert, wir haben mehr Narben dazubekommen, viele Kater erlebt und tiefere Falten im Gesicht, doch das ändert nichts an unserer geistigen Verbundenheit. Heiden bis zum bitteren Ende und noch schlimmere Kater, immer weiter bis zum Tod!”

MOONSORROW: “Wir freuen uns sehr auf unsere Europatour mit unseren guten Freunden PRIMORDIAL! Diese irischen Pfundskerle haben uns auf unserer allerersten Europatour 2006 begleitet, und uns kommt es so vor, als sei es erst gestern gewesen! MOONSORROW und PRIMORDIAL waren schon immer Brüder im Geiste, was dieses Tourprogramm zu etwas Besonderem macht. Verpasst diese seltene Gelegenheit nicht, uns an ein und demselben Abend live zu sehen!”

Als Support konnte die deutsche Post-Black-Metal-Formation DER WEG EINER FREIHEIT für die 17 Konzerte umfassende Tour verpflichtet werden.