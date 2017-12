SIKTH - neues Video und Tour

Sänger Mikee W Goodman, der beim neuen Clip selber Regie führte, erzählt über das Video-Konzept: „The Aura was initially lyrically inspired by a day I spent with a magical being. It then spiralled into dreamscape memories and reflections. I tried to bring this out in the music video. The shadows of dancers appear now and then which is a direct link to the chorus lyrics. The rest of the story is told through one actress playing the flower being role. All this is intercut with band footage.“

Nach ihren letzten Shows im Vorprogramm von TRIVIUM Anfang des Jahres kommen SIKTH nun im Rahmen ihrer Europa-Tournee im Februar 2018 auch für drei Shows nach Deutschland, um das aktuelle „The Future In Whose Eyes?“ live zu präsentieren.

26.02 – Headcrash, Hamburg, DE

27.02 – Music & Frieden, Berlin, DE

28.02 – MTC, Cologne, DE

Tickets sind unter www.myticket.de sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die 1999 in Hertfordshire, England gegründete Band stieß auf einen unerforschten Sound und entwickelte einen völlig eigenen Morse-Code im Metal-Segment. Eine Spielart voller labyrinthischer Umwege und Tangenten, die schließlich zur Entstehung des djent-Metals führte. SIKTH haben Bands wie PROTEST THE HERO TESSERACT, ANIMALS AS LEADERS und PERIPHERY maßgeblich beeinflusst und haben sich nach ihrer Pause im Jahr 2007 mit einem der schönsten Genre-Alben des Jahres 2017 zurückgemeldet – „The Future In Whose Eyes?“.

www.sikth.band | www.peaceville.com