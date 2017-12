SAXON - neues Video zum Titelsong ihres neuen Studioalbums

SAXON sind immer am Ball und lassen auch 2018 keine Langeweile aufkommen. Nach dem hochgelobten Album „Battering Ram“ erscheint am 2. Februar 2018 ihr neuestes Werk „Thunderbolt“ via Militia Guard (Silver Lining Music).

„Thunderbolt“ kann man ab dem 1. Dezember vorbestellen:

CD Album in Digipack

180 g colored vinyl Gatefold

Special Edition Boxset

Tape Cassette

Digital Download

2018 European Tour - Part 1:

Fr 23 Febr - UK, Cardiff University

Sa 24 Febr - UK, Cambridge Corn Exchange

So 25 Febr - UK, Hull City Hall

Di 27 Febr - Holland, Tilburg 013

Mi 28 Febr- Saarbruecken Garage

Do 1 März - Hannover Capitol

Fr 2 März Frankfurt Batschkapp

Sa 3 März - Dresden Schlachthof

www.saxon747.com

www.facebook.com/saxon