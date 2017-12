DREAM THEATER unterschreiben Plattenvertrag bei InsideOut

Der erste Release bei ihrer neuen Plattenfirma wird vermutlich das nächste, 14. Studioalbum sein.



Photo by Mark Maryanovich

Die Band kommentiert: „Wir sind alle sehr begeistert über unsere neue Partnerschaft mit InsideOut/Sony! Wir kennen Thomas Waber [Anm.: Gründer von InsideOutMusic] seit sehr vielen Jahren und es ist fantastisch, dass wir endlich die Möglichkeit bekommen, zusammen zu arbeiten. Es war für uns wichtig zu sehen, mit welchem Enthusiasmus, welcher Energie und welch positivem Blick er die Zukunft von Dream Theater zeichnet. Wir haben keinen Zweifel, dass es für uns sowohl kreativ als auch professionell eine großartige Erfahrung sein wird, Teil der InsideOut/Sony-Familie zu sein.“

InsideOutMusic Label-Manager und A&R Thomas Waber fügt hinzu: „Für mich schließt sich hiermit ein Kreis. Das Label folgt der Band, seit sie 1993 zum ersten Mal in Europa getourt sind, und es gibt seit fast 25 Jahren viel Freundschaft und gemeinsame Geschichte zwischen der Band und uns. Den nächsten wichtigen Schritt in ihrer Karriere gemeinsam mit ihnen zu gehen, fühlt sich daher für uns natürlich und richtig an. Ich kann es nicht erwarten anzufangen!“

Sony Music Germany CFO Philipp von Esebeck ergänzt: „Dies ist ein wichtiges Signing für uns, um den Namen und die Marke InsideOutMusic weiter zu unterstützen und aufzubauen. Wir bei Sony Music sind sehr stolz, Dream Theater als Teil unseres Rosters hochkarätiger Künstler begrüßen zu dürfen!“

Dream Theater sind:

James LaBrie – Lead Vocals

John Petrucci – Guitars, Backing Vocals

Jordan Rudess – Keyboards

John Myung – Bass Guitars

Mike Mangini – Drums, Percussion