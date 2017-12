ANTHRAX veröffentlichen Live-DVD "Kings Among Scotland"

Am 15. Februar 2017 bei ihrem ausverkauften Konzert im geschichtsträchtigen Barrowland Ballroom in Glasgow mitgeschnitten, enthält das rund zweistündige »Kings Among Scotland« neben der erwähnten Show mit 2 Sets, darunter eine komplette Performance des Albums "Among The Living", auch Interviews, Blicke hinter die Kulissen und weiteres B-Roll-Material, welches im Tourbus, im Backstagebereich, in Hotels und an anderen Orten gedreht wurde. Zudem wartet die DVD mit einem „Gear Rundown“ aller Bandmitglieder auf.

„In den Barrowlands zu spielen, war schon immer etwas Besonderes für uns“, betont ANTHRAX' Frank Bello. „Wir wissen, dass wir jedes Mal, wenn wir dorthin kommen, eine unglaublich gute Zeit haben und wir denken, dass die klasse Interaktion mit den Fans und die Energie auf dieser DVD voll und ganz rüberkommen.“

Die Außengestaltung der zweiteiligen DVD wurde von Steve Thompson (SLAYER, MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN) übernommen. Der erste Teil der Show zeigt ANTHRAX, wie sie von den Fans gewählte Lieblingssongs, darunter 'Madhouse', 'Be All, End All', 'Breathing Lightning' und 'A.I.R.', spielen. Für den zweiten Konzertteil wurde das Bühnenbild extra mit Rampen, Treppen und weiteren Elementen erweitert: In diesem Part performte die Band ihr Kultalbum »Among The Living« (1987) und somit auch Tracks wie 'Caught In A Mosh', 'I Am The Law', 'Indians', 'Eflinikufesin (N.F.L.)' und viele mehr.

„Das war eine wirklich intensive Show“, erinnert sich Gitarrist Scott Ian zurück. „Besonders weil das Publikum so krass abgegangen ist, dass sich der Boden zu bewegen begann.“

„»Among The Living« live zu spielen, war eine echte Herausforderung für uns“, erklärt Charlie Benante. „Natürlich hatten wir über all die Jahre bereits einige Songs dieses Albums in unserem Set, aber eben nicht alle. Und vor allem macht es einen riesigen Unterschied, ob man einen Track im Studio oder live auf der Bühne spielt. Wir haben folglich viel Zeit investiert, um alle Songs perfekt zu können. Ich kann dazu nur sagen, dass wir uns nach dieser Show, so anstrengend sie auch gewesen sein mag, in einem wahren Rauschzustand befunden haben. Wir wären am liebsten rausgegangen und hätten dasselbe Set nochmal gespielt.“

»Kings Among Scotland« entstand in Zusammenarbeit mit Paul M. Green (OPETH, THE DAMNED, THE LEVELLERS) von Film24Productions. Der Sound wurde von ANTHRAX-Studioproduzent Jay Ruston gemixt. Für die Aufnahmen verwendete Green 17 Kameras, einen Kran und zahlreiche mobile sowie stationäre Go-Pros.

»Kings Among Scotland« erscheint passend zu ANTHRAX' Nordamerika-Co-Headlinetour mit KILLSWITCH ENGAGE - »The KillThrax Tour II« - die am 25. Januar in Montreal beginnt.

Hier sind die Termine:

»The KillThrax Tour II«

w/ KILLSWITCH ENGAGE, HAVOK

25.01. CDN Montreal, QC - M Telus

26.01. CDN London, ON - Music Hall

27.01. USA Stroudsburg, PA - Sherman Theater

28.01. USA Richmond, VA - The National

30.01. USA Tampa, FL - Jannus Live

31.01. USA Charlotte, NC - The Fillmore

02.02. USA Milwaukee, WI - Eagles Ballroom Club Stage

03.02. USA Indianapolis, IN - Egyptian Room at Old National Centre

05.02. USA Nashville, TN - Marathon Music Works

06.02. USA Birmingham, AL - Iron City

08.02. USA Corpus Christi, TX - The Pavilion at Concrete Street

09.02. USA Lubbock, TX - Lonestar Pavilion

10.02. USA Oklahoma City, OK - The Criterion

11.02. USA Albuquerque, NM - El Rey Theater

13.02. USA San Diego, CA - House of Blues

14.02. USA Anaheim, CA - House of Blues

16.02. USA Boise, ID - Revolution Concert House

17.02. USA Spokane, WA - Knitting Factory Concert House

19.02. CDN Edmonton, AB - The Ranch

20.02. CDN Grande Prairie, AB - Bowes Event Center at Revolution Place

21.02. CDN Calgary, AB - MacEwan Hall

23.02. CDN Winnipeg, MB - Burton Cummings Theatre

24.02. USA Minneapolis, MN - Skyway Theatre

25.02. USA Sioux City, IA - Anthem at Hard Rock Hotel & Casino

27.02. USA Joliet, IL - The Forge

01.03. USA Baltimore, MD - Rams Head Live

02.03. USA Rochester, NY - Dome Arena

03.03. USA Worcester, MA - The Palladium

04.03. USA Portland, ME - State Theatre