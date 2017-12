POWERWOLF geben Daten ihrer "Wolfsnächte Tour 2018" bekannt

Ab Oktober 2018 wird die deutsche Combo in den größten Städten Europas Halt machen. Am 17. November findet das Tourfinale in der Saarlandhalle Saarbrücken statt.

Matthew Greywolf von POWERWOLF kommentiert dies wie folgt: „Für die Wölfe ist es an der Zeit zurückzukehren und ein neues Kapitel der Metal-Messen in Europa aufzuschlagen! Wir freuen uns sehr auf irre Nächte voller Metal, Energie und Wahnsinn! Wir sehen uns bei den Shows! Lasst uns gemeinsam durchdrehen!“

Als Special Guests sind die schwedische Melodic-Metaller AMARANTHE und Deutschlands Heavy/Glam-Truppe KISSIN‘ DYNAMITE mit dabei.

AMARANTHE‘s Gitarrist Olof Mörck: „Wir sind völlig aufgeregt, mit den mächtigen Powerwolf im Herbst 2018 auf Tour zu gehen! Dies ist eine sehr schlagkräftige Kombination aus verschiedenen Ansätzen kraftvoller Musik, vereint in der Vision, eine topaktuelle Show auf höchstem Level auf die Bühnen in Europa zu bringen! Diese Tour darf man nicht verpassen! Also bereitet euch vor, denn diese gigantische Dampfwalze einer Tour wird in einer Stadt in eurer Nähe gewaltsam aufschlagen!“

KISSIN‘ DYNAMITE Frontmann Hannes Braun fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr mit POWERWOLF und AMARANTHE im Herbst 2018 Europa unsicher zu machen!!! Aus vielen Festivalbegegnungen (und einigen Drinks) wurde eine Freundschaft und wir sind überzeugt, dass dieses Line Up knallen wird!

See you on the road!“

POWERWOLF „WOLFSNÄCHTE TOUR 2018“ w/ Amaranthe & Kissin‘ Dynamite

26.10.2018 DE - Wiesbaden, Schlachthof

27.10.2018 DE - Oberhausen, Turbinenhalle

29.10.2018 DE - Hamburg, Große Freiheit 36

31.10.2018 DE - Berlin, Huxleys

01.11.2018 PL - Warschau, Progresja

02.11.2018 DE - Leipzig, Haus Auensee

06.11.2018 AT - Wien, Arena

07.11.2018 IT - Milan, Live Club

09.11.2018 DE - München, Tonhalle

10.11.2018 DE - Ludwigsburg, MHP Arena

11.11.2018 NL - Eindhoven, Effenaar

12.11.2018 UK - London, Koko

14.11.2018 CH - Lausanne, Les Docks

15.11.2018 CH - Zürich, Komplex 457

16.11.2018 DE - Geiselwind, Music Hall

17.11.2018 DE - Saarbrücken, Saarlandhalle

Weitere Shows dieser Tour werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.