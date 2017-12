Die Mönchengladbacher Rock ´n Roller von MOTORJESUS arbeiten momentan an ihrem neuen Album, das 2018 erscheinen soll.

Ihre Arbeit unterbricht die Band Anfang 2018 mit einer kleinen Pause, in der sie ein paar ausgewählte intime Shows in NRW spielen, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.



Hier die Dates im Überblick:

26.01.2018 Düsseldorf / Pitcher

16.02.2018 Essen / Cafe Nord

02.03.2018 Krefeld / Kultur Rampe

13.04.2018 Mönchengladbach-Rheydt / The Pogs