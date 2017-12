EXECRATION kommen 2018 auf Tour

Ihr letztes Album "Return To The Void" haben die Norweger EXECRATION im Juli 2017 veröffentlicht.

Im Januar 2018 kommt die Band mit dem Album endlich auf Europatour. Begleitet werden EXECRATION dabei von REPTILIAN.

18.Jan Copenhagen, Pumpehuset + SLæGT

19.Jan Hamburg, Bambi Galore + KETZER + DAWN OF OBLITERATION

20.Jan Antwerpen, Music City

21.Jan London, The Black Heart + DECREPID + SEPREVATION

22.Jan Paris, LeKlub + MISGIVINGS

23.Jan Bonn, Bla

24.Jan Dresden, Chemiefabrik

25.Jan Poznan, Poglos

27.Jan Berlin, Wolf City Winter Festival

28.Jan Rotterdam, In The Grip Of Winter Festival

EXECRATION sind:

Cato Syversrud: Drums

Christian Johansen: Guitar / Vocals

Jørgen Maristuen: Guitar / Vocals

Jonas Helgemo: Bass