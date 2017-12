TURNSTILE arbeiten an neuem Album

Jetzt stehen Titel, Tracklist, Cover und das Veröffentlichungsdatum fest.

Erscheinen wird "Time & Space" voraussichtlich am 23.Februar 2018.

1. "Real Thing"

2. "Big Smile"

3. "Generator"

4. "Bomb"

5. "I Don't Wanna Be Blind"

6. "High Pressure"

7. "(Lost Another) Piece Of My World"

8. "Can't Get Away"

9. "Moon"

10. "Come Back For More / H.O.Y."

11. "Right To Be"

12. "Disco"

13. "Time + Space"

Einen Vorabsong gibt es auch schon, der heisst "Generator":



TURNSTILE sind:

B-rady - guitar

Freaky Franz - bass

D-Fang - drums

Brendan - vocals