CRADLE OF FILTH auf "Cryptoriana World Tour" in Europa

Als Gast hat die britische Metalband mit MOONSPELL einen weiteren Großkaliber im Gepäck, welcher zuletzt mit seinem neuen Album "1755" auf sich aufmerksam machen konnte.

Tourdates

18.01. CZ Prague, Roxy

19.01. CZ Ostrava, Garage

20.01. SK Bratislava, MMC

21.01. HU Budapest, A38

23.01. PL Krakow, Kwadrat

24.01. PL Warsaw, Progresja

25.01. PL Gdansk, B90

27.01. DE Leipzig, Hellraiser

28.01. DE Berlin, C-Club

29.01. DE Hamburg, Grünspan

30.01. DE Bremen, Schlachthof

01.02. NL Tilburg, 013

02.02. NL Haarlem, Patronaat

03.02. DE Osnabrück, Hyde Park

04.02. DE Cologne, Essigfabrik

06.02. DE Bochum, Zeche

07.02. DE Frankfurt, Batschkapp

08.02. DE Nürnberg, Hirsch

09.02. DE Saarbrücken, Garage

10.02. CH Pratteln, Z7

12.02. IT Milano, Live Club

13.02. IT Bologna, Zona Roveri

14.02. FR St. Etienne, Le Fil

15.02. ES Barcelona, Salamandra 1

16.02. ES Madrid, Mon Live (former Penelope) !!!VENUE CHANGE!!!

18.02. FR Limoges, CC John Lennon

19.02. FR Paris, La Machine Du Moulin Rouge

20.02. FR Lille, Le Metaphone

21.02. FR Besancon, La Rodia

23.02. DE Stuttgart, LKA Longhorn

24.02. DE Mannheim, MS Connexion Complex !!!NEW!!!

25.02. AT Dornbirn, Conrad Sohms

26.02. AT Wien, Simm City

27.02. DE München, Backstage Werk

01.03. BE Antwerp, Trix !!!VENUE/CITY CHANGE!!!

02.03. DE Flensburg, Roxy

03.03. DK Odense, Posten

04.03. NO Oslo, Vulkan Arena

05.03. SE Stockholm, Fryshuset Klubben

07.03. FI Helsinki, Nosturi*

08.03. RU St. Petersburg, Zal Oyhidaniya * !!!VENUE CHANGE!!!

09.03. RU Moscow, Red !!!VENUE CHANGE!!! *

* = without MOONSPELL