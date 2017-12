Mit "The king Wants You" präsentieren AVATAR eine brandneue Single samt Musikvideo.

Schaut euch den Clip, für dessen Regie einmal mehr Johan Carlén verantwortlich war, jetzt an:

"The King Wants You" wird auf dem siebten Studioalbum "Avatar Country" enthalten sein, das am 12.01.2018 veröffentlicht wird.

Zuvor hat die Band mit "A Statue For The King" bereits einen ersten Vorgeschmack enthüllt: